Ротенберг заявил о готовности обратиться в правоохранительные органы из-за судейства

Ротенберг: готов лично подать заявление в правоохранительные органы на судейство

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг рассказал о готовности обратиться в правоохранительные органы, чтобы разобраться с судейством в хоккее. Его слова приводит «Матч ТВ».

По мнению тренера, нужна объективность со стороны судей, они должны более внимательно отсматривать игровые моменты. «Посмотрите, что происходит в футболе. Не только я об этом говорю. Вот губернатор Самарской области начал громкое дело. Мы тоже можем подать такое заявление», — отметил он.

Ротенберг подчеркнул, что готов лично подать заявление. «Когда решим все эти вопросы, то наш хоккей будет развиваться и идти вперед семимильными шагами», — заключил он.

Ранее губернатор Вячеслав Федорищев передал слова неназванного функционера самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Тот, как рассказал чиновник, заявил о долге команды в размере 36 миллионов рублей перед «преступниками, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола».