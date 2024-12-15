Су-35С прикрыли российские экипажи ВКС в курском приграничье

Су-35С выполнили воздушное прикрытие ВКС РФ в приграничье Курской области

Российские истребители Су-35С обеспечили действия бомбардировщиков и штурмовиков при нанесении авиаударов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что во время выполнения боевых заданий экипажи многоцелевых истребителей Су-35С обеспечили воздушное прикрытие в определенном районе для самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также для армейских вертолетов, наносивших удары по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны России показало видео с работой истребителей Су-35С в Курской области. Видео оборонного ведомства начинается с момента взлета истребителя. Затем с нескольких камер можно наблюдать пролет воздушных суден, а также моменты из кабины пилота.