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08:22, 15 декабря 2024Наука и техника

Су-35С прикрыли российские экипажи ВКС в курском приграничье

Су-35С выполнили воздушное прикрытие ВКС РФ в приграничье Курской области
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Российские истребители Су-35С обеспечили действия бомбардировщиков и штурмовиков при нанесении авиаударов по бронетехнике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В сообщении говорится, что во время выполнения боевых заданий экипажи многоцелевых истребителей Су-35С обеспечили воздушное прикрытие в определенном районе для самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также для армейских вертолетов, наносивших удары по бронетехнике и личному составу Вооруженных сил Украины.

Ранее Минобороны России показало видео с работой истребителей Су-35С в Курской области. Видео оборонного ведомства начинается с момента взлета истребителя. Затем с нескольких камер можно наблюдать пролет воздушных суден, а также моменты из кабины пилота.

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