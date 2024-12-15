Тренер назвала распространенную ошибку во время занятий фитнесом

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала распространенную ошибку людей, занимающихся фитнесом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, некоторые люди не пьют воду во время тренировок, рассчитывая, что это поможет им подсушиться. «Такой подход в корне ошибочен. Тем, кто занимается спортом ради здоровья и поддержания формы, не стоит пользоваться подобными рекомендациями. Сушкой занимаются профессиональные спортсмены. И даже у профи это достаточно опасная практика», — заявила Бахтурина.

Для сохранения здоровья тренер рекомендовала во время занятий пить воду маленькими глотками. «Все дело в том, что при интенсивной физической нагрузке организм теряет много жидкости, а ее необходимо восполнять. Это поможет избежать обезвоживания», — добавила она.

Ранее Бахтурина перечислила правила занятий растяжкой для новичков. Она рекомендовала придерживаться регулярного графика тренировок и растягиваться только после разминки.