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09:29, 15 декабря 2024Спорт

Тренер назвала распространенную ошибку во время занятий фитнесом

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: mapo_japan / Shutterstock / Fotodom  

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина назвала распространенную ошибку людей, занимающихся фитнесом. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

По словам специалиста, некоторые люди не пьют воду во время тренировок, рассчитывая, что это поможет им подсушиться. «Такой подход в корне ошибочен. Тем, кто занимается спортом ради здоровья и поддержания формы, не стоит пользоваться подобными рекомендациями. Сушкой занимаются профессиональные спортсмены. И даже у профи это достаточно опасная практика», — заявила Бахтурина.

Для сохранения здоровья тренер рекомендовала во время занятий пить воду маленькими глотками. «Все дело в том, что при интенсивной физической нагрузке организм теряет много жидкости, а ее необходимо восполнять. Это поможет избежать обезвоживания», — добавила она.

Ранее Бахтурина перечислила правила занятий растяжкой для новичков. Она рекомендовала придерживаться регулярного графика тренировок и растягиваться только после разминки.

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