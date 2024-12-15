Тренер перечислила правила занятий растяжкой для новичков

Старший тренер международной сети студий балета и растяжки LEVITA Акулина Бахтурина в разговоре с «Лентой.ру» перечислила правила занятий растяжкой для новичков.

Бахтурина рекомендовала придерживаться регулярного графика тренировок и растягиваться только после разминки. Также она посоветовала новичкам не выполнять сложные упражнения и обратиться к профессиональным тренерам для составления программы и постановки техники.

Специалист отметила, что растяжка может быть частью силового тренинга или отдельным занятием. В первом случае достаточно 10-15 минут в завершении основной тренировки, во втором можно выполнить полноценный часовой комплекс с разминкой.

По словам тренера, заниматься растяжкой можно ежедневно. «Лучше ограничить длительность тренировок до 20 минут, в качестве утренней зарядки или вечерней разминки, выполняя простые и комфортные упражнения», — отметила она.

Бахтурина рассказала, что занятия растяжкой улучшают мобильность суставов и общую гибкость тела, помогают разогнать лимфу и справится с отечностью. При этом данный вид физической активности противопоказан в период обострения хронических заболеваний внутренних систем организма и опорно-двигательного аппарата, при недавних травмах и операциях, а также в период ОРВИ и гриппа.

Ранее Бахтурина дала советы по физической нагрузке полным людям. «Более безопасными для людей с лишним весом будут занятия мягкими направлениями фитнеса, которых сегодня множество. Это может быть пилатес, йога, спокойные танцы, растяжка», — поделилась она.