В Венгрии заявили о неприемлемости шагов администрации Байдена

Сийярто: Венгрия решила вопрос об оплате поставок газа, но санкции неприемлемы

Венгрия решила вместе с соседними странами вопрос об оплате поставок российского газа в условиях санкций США против Газпромбанка, но шаги американских властей являются «неприемлемыми для союзников». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, которого цитирует ТАСС.

Выступая в воскресной программе радиостанции Kossuth, политик раскритиковал решение уходящей администрации Джо Байдена о санкциях против Газпромбанка, важного для расчетов за топливо. Ранее он заявил, что Венгрия и Болгария нашли выход из возникшей ситуации. При этом он уточнил, что страна провела консультации с Россией, Болгарией, Сербией, Словакией и Турцией, «чтобы найти юридическое решение, которое по-прежнему будет гарантировать безопасность энергоснабжения» в новых условиях, и добиться результата, по словам Сийярто, удалось.

Ранее эксперты отмечали, что де-юре европейские потребители не расплачиваются с Газпромбанком долларами, расчеты в которых ограничили санкции, но, несмотря на отсутствие прямого запрета, в Европе не будут рисковать, чтобы не навлечь на себя американские меры, поэтому для оплаты, скорее всего, потребуются новые схемы.

Вскоре после введения новых санкций переговоры об исключении из них начали и в Турции, у которой 40 процентов потребляемого газа и половина нефти приходятся на поставки из России.

