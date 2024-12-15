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11:49, 15 декабря 2024Мир

Захарова раскритиковала слова посла ФРГ в России о мире на Украине

Захарова: послу ФРГ в РФ стоит призвать к миру на Украине власти Германии
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что послу ФРГ в России следует искать перемирия на Украине у властей Германии. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова напомнила, что на рождественском концерте в Москве немецкий посол Александр Ламбсдорф призвал к миру на Украине. По мнению представителя МИД, Ламбсдорфу следует обращаться относительно перемирия не к России, а к властям Германии.

Мария Захарова раскритиковала слова Ламбсдорфа, заметив, что ФРГ является одной из действующих сил конфликта на Украине. Также она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский отказался от рождественского перемирия и обмена военнопленными. «Переговоры о мире заблокировала украинская сторона под нажимом Британии и США», — подчеркнула Захарова, заметив, что за два года никто из НАТО и Евросоюза (ЕС) не высказался против этого.

В заключение Захарова заявила, что ответственность за ситуацию на Украине лежит на коллективном Западе, который «стимулирует поставками вооружений продолжение кровопролития». Представитель МИД подытожила, что НАТО и ЕС «захлебнулись в агрессивной риторике и как ненормальные штампуют решения о направлении военной помощи Зеленскому».

В середине ноября действующий посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф заявил, что момент для мирных переговоров по Украине еще не настал. Дипломат заметил, что до окончания конфликта ФРГ будет поддерживать Киев.

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