Морпех США объяснил попытку заморозить конфликт на Украине перегруппировкой сил

Попытка заморозить конфликт на Украине нужна для перераспределения сил США. Об этом в воскресенье, 15 декабря, в эфире своего YouTube-канала заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик.

Ветеран полагает, что разговоры США о мире всего лишь уловка. По его мнению, американцы хотят перегруппироваться, чтобы нанести новый удар в противостоянии с Россией, Китаем и Ираном. В качестве примера Берлетик привел произошедшую в Сирии ситуацию.

9 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил заморозку боевых действий с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом могут продавить некий «корейский сценарий» для быстрого окончания конфликта на Украине.