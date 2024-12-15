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15:09, 15 декабря 2024Мир

Желание США заморозить конфликт на Украине объяснили попыткой перераспределить силы

Морпех США объяснил попытку заморозить конфликт на Украине перегруппировкой сил
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

Попытка заморозить конфликт на Украине нужна для перераспределения сил США. Об этом в воскресенье, 15 декабря, в эфире своего YouTube-канала заявил бывший американский морпех Брайан Берлетик.

Ветеран полагает, что разговоры США о мире всего лишь уловка. По его мнению, американцы хотят перегруппироваться, чтобы нанести новый удар в противостоянии с Россией, Китаем и Ираном. В качестве примера Берлетик привел произошедшую в Сирии ситуацию.

9 декабря сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил заморозку боевых действий с избранным президентом США Дональдом Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

По мнению главы крымского парламента Владимира Константинова, США во главе с избранным президентом Дональдом Трампом могут продавить некий «корейский сценарий» для быстрого окончания конфликта на Украине.

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