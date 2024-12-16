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09:02, 16 декабря 2024Экономика

«АвтоВАЗ» поднял цены на свой внедорожник

Mash: «АвтоВАЗ» поднял цены на Niva Travel
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Крупнейший российский производитель легковых автомобилей «АвтоВАЗ» поднял цены на свою продукцию. На это обратил внимание Telegram-канал Mash.

Так, рекомендованная розничная цена для внедорожника Niva Travel в зависимости от комплектации выросла на 20-38 тысяч рублей. При этом с официального сайта компании исчезли предложения по автокредитам.

В ноябре президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил, что стоимость автомобилей Lada в 2025 году точно вырастет. Причиной очередной индексации является высокая ключевая ставка Центробанка, делающая кредиты дороже.

Также Соколов предупредил о возможном снижении утвержденного на 2025 год производственного плана в 500 тысяч машин из-за сильного снижения продаж. По его мнению, реализация новых легковых и легких коммерческих автомобилей в следующем году может сократиться в диапазоне от 21 до 30 процентов.

10 декабря первый вице-премьер Денис Мантуров объяснил, что российские власти оказывают поддержку отечественным автопроизводителям для того, чтобы не допустить слишком резкого роста цен на новые автомобили. Что касается снижения стоимости машин, то, как объяснил чиновник, этому мешает высокая инфляция. Но помощь служит определенного рода демпфером для отечественных предприятий. Активнее всего о поддержке в последние годы просит «АвтоВАЗ». В том числе он добился повышения утилизационного сбора, который отечественным автозаводам компенсируют из бюджета. Глава «АвтоВАЗа» объяснял, что без этой меры компания проиграет конкуренцию китайскому автопрому.

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