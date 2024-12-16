Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: дополнительные человеческие ресурсы не помогут ВСУ

Дополнительные человеческие ресурсы не помогут Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Украинская армия действительно несет катастрофические потери, их темп ускоряется. У них нет людских ресурсов, и даже если бы они смогли их изыскать, у них нет места, чтобы их обучать», — подчеркнул эксперт.

По мнению бывшего аналитика ЦРУ, демографические показатели Украины напоминают песочные часы. Они широкие сверху и снизу, узкие в середине, отметил Джонсон. Демографическая картина Украины выглядит так: «"горлышко" посередине — это мужчины и женщины в возрасте от 18 до 24 лет», — объяснил эксперт.

Ранее экс-заместитель главы Пентагона Элейн Маккаскер высказала мнение, что без поддержки Киева со стороны США конфликт на Украине завершится к концу 2026 года. По мнению бывшей чиновницы, в такой ситуации украинские военные не смогут выстоять. К концу 2026 года Вооруженные силы Украины рухнут, а РФ выйдет победителем.

В свою очередь, военный эксперт Александр Меркурис сообщил, что российские войска в последнее время продвигаются быстрее из-за ослабления Вооруженных сил Украины.