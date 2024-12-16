Чемпионка СССР по фигурному катанию лишилась более полумиллиона рублей из-за мошенников

Мошенники украли у чемпионки СССР по фигурному катанию Лихаревой 590 тысяч

Чемпионка СССР по фигурному катанию Татьяна Лихарева лишилась более полумиллиона рублей из-за мошенников. Ее историю приводит ТАСС.

«Представились сотрудниками "Мосэнергосбыта", сказали "нестыковки по счетчикам", отправят бригаду. Код из сообщения попросили назвать, чтобы записать меня на определенное время. Ну и все. Талантливо сделано», — рассказала Лихарева, добавив, что ее обманули на 590 тысяч рублей.

По словам бывшей спортсменки, это был не первый случай, когда она пострадала от мошенников. 84-летняя женщина отметила, что после произошедшего плохо себя чувствует.

Лихарева четырежды побеждала на чемпионатах СССР в одиночном катании. Позднее она работала в качестве судьи на нескольких Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы.