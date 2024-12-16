Депутат посоветовала россиянам уехать за город на Новый год и шуметь там

Депутат Разворотнева: соблюдать закон о тишине на Новый год невозможно

Желающим пошуметь в новогоднюю ночь россиянам лучше уехать за город и шуметь там, чтобы не мешать соседям. Таким советом в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, добиться от соседей соблюдения тишины в новогоднюю или любую другую ночь практически невозможно, поскольку у полиции нет ресурсов и сил на фиксацию нарушений. Закон о тишине является федеральным, поэтому у регионов могут возникнуть трудности с его исполнением. Депутат добавила, что для фиксации нарушений нужно иметь аппаратуру, для работы с которой требуется специалист. В новогоднюю ночь полиция, возможно, будет выезжать на жалобы о драках, на порчу общественного имущества и битье стекол, сказала Разворотнева.

Депутат напомнила, что в новогодние ночи шуметь можно дольше, при этом в каждом регионе свои нормы. Так, в Самаре можно шуметь до трех часов ночи, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до четырех, в Алтайском крае — до шести утра. «Лучше вообще дикий шум не издавать, потому что всегда есть рядом маленькие дети, пожилые, которые просто не в состоянии ночью гулять. В общем, езжайте за город и там шумите», — резюмировала депутат.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что на новогоднюю ночь температура в столице опустится до отметок в минус 5-10 градусов Цельсия.