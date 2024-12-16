Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:45, 16 декабря 2024Экономика

Депутат посоветовала россиянам уехать за город на Новый год и шуметь там

Депутат Разворотнева: соблюдать закон о тишине на Новый год невозможно
Мария Черкасова
Светлана Разворотнева

Светлана Разворотнева. Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Желающим пошуметь в новогоднюю ночь россиянам лучше уехать за город и шуметь там, чтобы не мешать соседям. Таким советом в разговоре с «Газетой.Ru» поделилась зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

По ее словам, добиться от соседей соблюдения тишины в новогоднюю или любую другую ночь практически невозможно, поскольку у полиции нет ресурсов и сил на фиксацию нарушений. Закон о тишине является федеральным, поэтому у регионов могут возникнуть трудности с его исполнением. Депутат добавила, что для фиксации нарушений нужно иметь аппаратуру, для работы с которой требуется специалист. В новогоднюю ночь полиция, возможно, будет выезжать на жалобы о драках, на порчу общественного имущества и битье стекол, сказала Разворотнева.

Материалы по теме:
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру. О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
Изменения климата влияют на самочувствие людей по всему миру.О каких опасностях для здоровья предупреждают ученые?
1 апреля 2024
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов. Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
Зеркало Дракулы, призраки и подвал масонов.Где находятся самые мистические дома России и чем они знамениты?
31 октября 2024

Депутат напомнила, что в новогодние ночи шуметь можно дольше, при этом в каждом регионе свои нормы. Так, в Самаре можно шуметь до трех часов ночи, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — до четырех, в Алтайском крае — до шести утра. «Лучше вообще дикий шум не издавать, потому что всегда есть рядом маленькие дети, пожилые, которые просто не в состоянии ночью гулять. В общем, езжайте за город и там шумите», — резюмировала депутат.

Ранее ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова предсказала, что на новогоднюю ночь температура в столице опустится до отметок в минус 5-10 градусов Цельсия.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Башар Асад сделал первое заявление после свержения. Он сказал, что не хотел убегать — его вывезли по поручению Москвы

      На Украине предрекли перерезание дорог у Великой Новоселки

      Обвиняемого в госизмене в пользу ВСУ россиянина приговорили к 19 годам колонии

      Российская семейная пара заманивала женщин для работы в приватной вебкам-студии

      Российские коммунальщики украли 116 миллионов рублей благодаря фальшивым квитанциям

      Ближайшим советником опального брата Карла III оказался китайский шпион

      Названа дата рассмотрения Совфедом закона о знании русского языка для детей мигрантов

      ЕС потребовал вывода российских военных из Сирии

      Трамп рассказал о небольшом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине

      Среди украинцев значительно снизился уровень симпатии к полякам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше