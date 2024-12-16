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16:50, 16 декабря 2024Мир

ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба КНДР

ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба Северной Кореи
Елизавета Мытарева (редактор отдела Мир)
Но Гван Чхоль

Но Гван Чхоль. Фото: Jon Chol Jin / AP

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и замначальника генштаба Северной Кореи Ким Ён Бока. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, Но Гван Чхоль и Ким Ён Бок были внесены в санкционные списки в связи с тем, чтоб они якобы поддерживают действия, создающие «угрозы для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

ЕС также расширил санкции против Белоруссии, внеся в них 26 физических лиц и два юрлица.

16 декабря Евросоюз принял 15-й пакет санкций, включив в него 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и КНДР, а также 52 судна, которые Брюссель считает российским «теневым флотом».

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