ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба КНДР

ЕС ввел санкции против министра обороны и замначальника генштаба Северной Кореи

Европейский союз (ЕС) ввел санкции против министра обороны КНДР Но Гван Чхоля и замначальника генштаба Северной Кореи Ким Ён Бока. Об этом сообщается в официальном журнале ЕС.

Согласно документу, Но Гван Чхоль и Ким Ён Бок были внесены в санкционные списки в связи с тем, чтоб они якобы поддерживают действия, создающие «угрозы для территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

ЕС также расширил санкции против Белоруссии, внеся в них 26 физических лиц и два юрлица.

16 декабря Евросоюз принял 15-й пакет санкций, включив в него 54 физических и 30 юридических лиц из России, Китая и КНДР, а также 52 судна, которые Брюссель считает российским «теневым флотом».