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07:16, 16 декабря 2024Спорт

Фитнес-эксперт назвал преимущества и недостатки онлайн-тренировок

Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: freepik / Freepik

Фитнес-эксперт Юрий Аверьянов перечислил преимущества и недостатки онлайн-тренировок. Его слова приводит «Чемпионат».

Тренер объяснил, что такие занятия не подойдут новичкам. «Тренировки в онлайн-формате могут подойти уже имеющим опыт любителям фитнеса, поскольку тренирующийся с ходу сможет понять, какой требуется инвентарь, а также основные принципы его безопасного использования», — отметил он.

Плюсами онлайн-тренировок Аверьянов назвал отсутствие четкой привязки к фитнес-клубу и времени, а также более низкую стоимость занятия. Кроме того, по мнению специалиста, занятия с тренером онлайн, лучше самостоятельных, особенно для новичков.

К минусам онлайн-занятий Аверьянов отнес отсутствие гарантий квалификации тренеров, а также гарантий того, что тренер действительно следит за техникой выполнения упражнения, а не отвлечен на другие дела. Также при удаленной работе отсутствует возможность страховки во время выполнения упражнений, а ракурс съемки в онлайн может не позволить тренеру увидеть движение со всех сторон.

Ранее немецкие ученые назвали лучшую тренировку против старости. Они рекомендовали делать планку и шаги в планке, переходы с колен в присед, двойные скручивания, а также перекаты.

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