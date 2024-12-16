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17:50, 16 декабря 2024Спорт

Футболист «Локомотива» объяснил фото с убитыми зайцами

Футболист «Локомотива» Воробьев объяснил фото с ружьем и 11 убитыми зайцами
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Дмитрий Воробьев высказался о фотографии с ружьем и убитыми зайцами. Его слова приводит Telegram-канал Mash.

Футболист заявил, что не понимает обвинений в жестоком обращении с животными. «Это пишут те люди, которые ходят в рестораны и кушают мясо животных», — заявил Воробьев. Он объяснил, что охотился легально — в специально отведенной для этого зоне.

Ранее Воробьев на своей странице в социальных сетях выложил фото, на котором он позирует с ружьем в руке и показывает большой палец вверх, перед ним лежат 11 тушек. После негативных комментариев подписчиков нападающий удалил фото со страницы.

Воробьев выступает за железнодорожников с июля 2024-го. В текущем сезоне форвард провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал три результативные передачи.

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