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12:32, 16 декабря 2024Бывший СССР

Главный флаг Украины спустят с флагштока в третий раз

Администрация Киева сообщила о третьем снятии главного флага Украины
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Главный флаг Украины снимут в третий раз с флагштока. Об этом заявили в Киевской городской администрации.

Флаг располагается у монумента «Родина-мать» в Киеве. «В столице из-за прогнозируемой непогоды сняли главный флаг Украины. По прогнозам украинского гидрометцентра, 16 декабря в Киеве порывы сильного ветра 25-28 м/с и уровень опасности, оранжевый», — говорится в сообщении.

Флаг снимут до нормализации погоды. Размер флага составляет 24 метра в длину и 16 в ширину. Его высота составляет 90 метров.

Ранее главный флаг Украины дважды снимали с флагштока. Первый раз он был поврежден из-за погодных условий. Второй раз его сняли из-за прогноза погоды.

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