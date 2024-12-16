Историк Матвеев: националисты на Украине воровали помощь Запада еще 85 лет назад

Истоки воровства западной помощи на Украине возникли еще 85 лет назад, с тех пор желание нажиться за чужой счет сидит в крови украинских националистов. Об этом РИА Новости рассказал историк и эксперт Национального центра исторической памяти при президенте России Олег Матвеев.

Он привел допрос полковника Эрвина Штольце, который сказал, что группа украинских националистов во главе с Евгением Коновальцем стала работать на немецкую разведку в 1925 году, а после 1939 они перешли от снабжения информацией к шпионско-диверсионной деятельности, получая за это деньги. Историк напомнил, что бывший «гетман всея Украины» Павел Скоропадский также «навязывал себя абверу», предлагая помощь в борьбе с СССР и желая добиться личной выгоды.

«Еще задолго до прихода к власти в Германии Адольфа Гитлера, лидеры украинских националистов уверенно подсели на финансовую "иглу" немецкой военной разведки и не слезали с нее вплоть до нападения на СССР, при этом, как водится, не без воровства в собственный карман», — сказал эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что на Украине разворовывают конфискованные активы. «Прямо сейчас миллиарды долларов просто разворовываются так, что вы даже представить себе не можете. От торговых центров до нефтепроводов», — отметил он.