Известная 61-летняя актриса обнажила грудь во время съемки для глянца

Известная французская актриса театра, кино и телевидения Филиппин Леруа-Болье снялась в откровенном виде для глянцевого журнала OniriQ. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

61-летняя звезда сериала «Корона» предстала в объективе модного фотографа Навеля Одина. Она позировала, сидя на стуле, и демонстрировала на камеру обнаженную грудь в прозрачном наряде. На размещенном кадре видно, что изделие состоит из серого топа с глубоким декольте и красной облегающей юбки с кожаным ремнем.

«Филиппин Леруа-Болье — элегантность вне времени на обложке осеннего номера», — гласит описание к снимкам.

В сентябре сообщалось, что Филиппин Леруа-Болье в прозрачном платье посетила показ бренда Saint Laurent в Париже во время Недели моды.