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00:30, 16 декабря 2024Бывший СССР

«Квартал 95» показал карту Украины без Крыма

Студия «Квартал 95» в новогоднем ролике показала карту Украины без Крыма
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Кадр: «Телеграф»

Студия «Квартал 95», чьим совладельцем был президент Украины Владимир Зеленский, в рекламе новогоднего выпуска передачи показала карту Украины без Крыма в составе. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Телеграф».

Кадр с отсутствующим Крымом вызвал негативные реакции среди украинских пользователей. Отмечается, что некоторые зрители высказали свое недовольство из-за неуместности развлекательного шоу в условиях продолжающихся боевых действий.

Участники ролика вместе с Крымом также стерли с карты всю территорию России. На ее месте написано «океан мечты».

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на то, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым является частью России. В ФИФА выразили сожаление в связи с произошедшим, а также объяснили, что инфографическую карту делал внешний подрядчик.

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