В ФИФА ответили на претензии Украины из-за ролика с российским Крымом

ФИФА выразила сожаление из-за публикации ролика с российским Крымом

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на то, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым является частью России. Комментарий организации на своем сайте опубликовала Украинская ассоциация футбола (УАФ), обратившая внимание на ролик и высказавшая претензии ФИФА.

В Международной федерации футбола выразили сожаление в связи с произошедшим, а также объяснили, что инфографическую карту делал внешний подрядчик. «Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги по ее разрешению. В частности, приняли меры по удалению изображения. Мы также проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем», — говорится в заявлении.

13 декабря на сайте ФИФА было опубликовано видео о жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026. На продемонстрированной в ролике карте Крымский полуостров показан российским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.