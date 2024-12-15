Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Гавр
Сегодня
19:00 (Мск)
Страсбург
Франция — Лига 1|15-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
19:30 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|16-й тур
Реал Сосьедад
Сегодня
20:30 (Мск)
Лас-Пальмас
Испания — Примера|17-й тур
ПСЖ
Сегодня
22:45 (Мск)
Лион
Франция — Лига 1|15-й тур
Барселона
Сегодня
23:00 (Мск)
Леганес
Испания — Примера|17-й тур
Сент-Луис Блюз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:00 (Мск)
Вегас Голден Найтс
НХЛ — регулярный чемпионат
15:49, 15 декабря 2024Спорт

В ФИФА ответили на претензии Украины из-за ролика с российским Крымом

ФИФА выразила сожаление из-за публикации ролика с российским Крымом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: FIFA / Reuters

Международная федерация футбола (ФИФА) отреагировала на то, что во время трансляции жеребьевки европейской квалификации чемпионата мира 2026 года была показана карта, где Крым является частью России. Комментарий организации на своем сайте опубликовала Украинская ассоциация футбола (УАФ), обратившая внимание на ролик и высказавшая претензии ФИФА.

В Международной федерации футбола выразили сожаление в связи с произошедшим, а также объяснили, что инфографическую карту делал внешний подрядчик. «Обнаружив проблему, мы немедленно предприняли шаги по ее разрешению. В частности, приняли меры по удалению изображения. Мы также проводим внутреннюю проверку, чтобы убедиться, что такие ошибки не повторятся в будущем», — говорится в заявлении.

13 декабря на сайте ФИФА было опубликовано видео о жеребьевке отборочного турнира ЧМ-2026. На продемонстрированной в ролике карте Крымский полуостров показан российским.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после состоявшегося в регионе референдума, в ходе которого подавляющее большинство участвовавших в голосовании избирателей поддержали такое решение. Киев результаты голосования не признает и считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Появилась хронология ЧП с двумя танкерами у берегов в Керчи

      В Британии предрекли скорый отказ бойцов ВСУ подчиняться приказам командования

      Сборная «Россия 25» выиграла Кубок Первого канала

      Пушилин рассказал о контроле российских военных над высотными зданиями Дзержинска

      Кадыров заявил об ударах «Искандером» по объекту в Харькове

      Оценена экологическая угроза из-за разлива нефти после крушения танкеров в Керчи

      Пушков обвинил Зурабишвили в подготовке провокации

      Российская команда с украинским игроком стала чемпионом мира по Counter-Strike 2

      В приглашении лидера КНР на инаугурацию Трампа увидели слабость и желание застать врасплох

      Путин поручил организовать спасательные работы в Керчи после бедствия с танкерами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше