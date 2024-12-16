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14:17, 16 декабря 2024Путешествия

Летевший из Грузии самолет с россиянами резко сменил курс и сел в другом месте

Летевший в Уфу самолет вынужденно сел в Тбилиси из-за неуборки шасси
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Летевший из Грузии самолет российской авиакомпании «Азимут» резко сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет Telegram-канал Aviainicident.

Непредвиденная ситуация произошла со следовавшим из Тбилиси в Уфу лайнером 13 декабря. Практически сразу после взлета экипаж доложил диспетчерам о срабатывании сигнализации о неуборке шасси.

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Командир воздушного судна принял решение выработать топливо и приземлиться на аэродроме вылета. В результате самолет вынужденно сел в аэропорту Тбилиси. Посадка прошла благополучно.

Ранее направлявшийся в Москву самолет авиакомпании «Россия» вынужденно сел в Санкт-Петербурге по вине наземного персонала. Уточняется, что вылетевший из Пулково Sukhoi Superjet 100 вернулся в аэропорт вылета из-за забывших закрыть один из люков работников аэропорта.

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