Минобороны России показало кадры освобождения Новоивановки в Курской области

Минобороны опубликовало кадры освобождения Новоивановки в Курской области, передает РИА Новости.

В оборонном ведомстве рассказали, что российские штурмовики вошли в населенный пункт стремительным броском и заняли первые несколько домов. «Проведя зачистку домов и прилегающей к первым домам территории с опорными пунктами в лесопосадках, постепенно перемещаясь от дома к дому, от одной посадки к другой, десантники осуществили освобождение населенного пункта», — сообщили в Минобороны.

Там отметили, что в ходе боев за Новоивановку противник пытался осуществить подвоз резервов, но был уничтожен. Часть украинских военнослужащих взяты в плен.

11 декабря, армия России установила контроль над населенными пунктами Дарьино и Плехово, 12 декабря — над Новоивановкой. Минобороны впоследствии показало кадры освобождения Дарьино, в сети также появилась видеозапись с разрушениями в Плехово.