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15:27, 16 декабря 2024Спорт

Названы самые успешные российские спортсмены 2024 года

Sport24 назвал Овечкина самым успешным российским спортсменом 2024 года
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Sport24 представил рейтинг самых успешных спортсменов России в 2024 году.

При формировании рейтинга учитывалось три показателя — медиаиндекс, общая сумма заработка и количество подписчиков. Всего в список вошло 50 атлетов.

Самым успешным российским спортсменом года был назвал капитан и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Вслед за ним расположился представитель смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Замкнул тройку лучших теннисист Даниил Медведев.

Ранее Медведев второй год подряд возглавил рейтинг персональных брендов Forbes среди российских атлетов. В этом списке он обошел Овечкина и футболиста Артема Дзюбу.

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