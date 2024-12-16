Названы самые успешные российские спортсмены 2024 года

Sport24 назвал Овечкина самым успешным российским спортсменом 2024 года

Sport24 представил рейтинг самых успешных спортсменов России в 2024 году.

При формировании рейтинга учитывалось три показателя — медиаиндекс, общая сумма заработка и количество подписчиков. Всего в список вошло 50 атлетов.

Самым успешным российским спортсменом года был назвал капитан и форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. Вслед за ним расположился представитель смешанных единоборств Ислам Махачев, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Замкнул тройку лучших теннисист Даниил Медведев.

Ранее Медведев второй год подряд возглавил рейтинг персональных брендов Forbes среди российских атлетов. В этом списке он обошел Овечкина и футболиста Артема Дзюбу.