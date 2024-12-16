Названы вызывающие скачки уровня сахара полезные продукты

Pronews: картофель, виноград и фруктовый сок вызывают скачки уровня сахара

Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск развития инфаркта и инсульта, причем некоторые продукты, которые считаются полезными, могут провоцировать скачки уровня сахара. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на греческий портал Pronews.

По данным издания, к таким продуктам относятся картофель, виноград, сухофрукты, суши, а также фруктовый сок.

Чтобы избежать скачков уровня сахара и стабилизировать его, в материале посоветовали регулярно есть квашеную капусту, капусту брокколи, чечевицу, цитрусовые фрукты, яйца, морепродукты и несладкие йогурты.

Кроме того, поддерживать уровень сахара поможет правильный завтрак, которые состоит из белка, полезных жиров и сложных углеводов. Самими полезными продуктами для завтрака в материале назвали авокадо, овсянку и какао.

Ранее терапевт Амир Хан призывал регулярно есть груши, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и рака. По его словам, в этих фруктах содержатся соединения, которые уменьшают воспаление.