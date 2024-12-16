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12:22, 16 декабря 2024Забота о себе

Названы вызывающие скачки уровня сахара полезные продукты

Pronews: картофель, виноград и фруктовый сок вызывают скачки уровня сахара
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Imago / Zoonar.com / Lubos Chlubny / Globallookpress.com

Высокий уровень сахара в крови увеличивает риск развития инфаркта и инсульта, причем некоторые продукты, которые считаются полезными, могут провоцировать скачки уровня сахара. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на греческий портал Pronews.

По данным издания, к таким продуктам относятся картофель, виноград, сухофрукты, суши, а также фруктовый сок.

Чтобы избежать скачков уровня сахара и стабилизировать его, в материале посоветовали регулярно есть квашеную капусту, капусту брокколи, чечевицу, цитрусовые фрукты, яйца, морепродукты и несладкие йогурты.

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Кроме того, поддерживать уровень сахара поможет правильный завтрак, которые состоит из белка, полезных жиров и сложных углеводов. Самими полезными продуктами для завтрака в материале назвали авокадо, овсянку и какао.

Ранее терапевт Амир Хан призывал регулярно есть груши, чтобы снизить риск развития сахарного диабета и рака. По его словам, в этих фруктах содержатся соединения, которые уменьшают воспаление.

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