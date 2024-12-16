Объявлено место проведения матча за Суперкубок УЕФА в 2025 году

Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году пройдет в итальянском Удине

Матч за Суперкубок УЕФА в 2025 году пройдет в Удине (Италия). Место проведения турнира объявлено на сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Решение было принято исполнительным комитетом УЕФА на заседании в швейцарской Лозанне. Встреча состоится 13 августа на стадионе «Фриули», являющимся домашней ареной местного клуба «Удинезе». В матче примут участие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

В 2024 году обладателем Суперкубка УЕФА стал мадридский «Реал». Испанская команда оказалась сильнее итальянской «Аталанты» со счетом 2:0.

Российские клубы не принимают участие в розыгрышах международных турниров из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и УЕФА. Команды проводят только товарищеские матчи.