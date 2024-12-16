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20:13, 16 декабря 2024Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша рассказала об угрозах в свой адрес

Блогерша Вейгель рассказала об угрозах в свой адрес из-за поддержки Литвина
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Участница шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ, популярная российская блогерша Адель Вейгель рассказала об угрозах в свой адрес из-за поддержки ее жениха, блогера Михаила Литвина, ранее задержанного во время футбольного матча. Подробностями она поделилась в интервью Лауре Джугелии, запись доступна на YouTube.

«Были угрозы от фанатского сектора ко мне. Угрожали сломать мне голову, растоптать меня ногами, отрезать мне что-то там, потому что я заступалась за своего мужчину», — отметила Вейгель.

Блогерша добавила, что не считает поступок Литвина, ударившего одного из футбольных болельщиков, правильным. «Но он не совершил какого-то особо опасного преступления, чтобы его начали так гнобить», — высказалась она.

В конце октября Литвин вышел на свободу после 13 суток ареста за драку во время футбольного матча.

О задержании блогера стало известно 12 октября. Сообщалось, что Литвин подбежал к трибуне соперника, на которой находился рэпер и владелец СКА Баста, и ударил одного из фанатов. По информации журналиста Ивана Карпова, причиной стало то, что болельщик скандировал оскорбительную кричалку в адрес Литвина.

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