Появились подробности об экипаже потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера

ТАСС: угрозы жизни экипажа поврежденного танкера «Волгонефть-239» нет

Экипаж танкера «Волгонефть-239», который оказался поврежден в Керченском проливе и сел на мель после дрейфа, находится на борту. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Танкер находится в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж из 14 человек на борту», — сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что угрозы жизни экипажа нет.

Вечером 15 декабря операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили из-за погодных условий. Это произошло из-за ухудшения погодных условий и наступления темного времени суток.

Танкер «Волгонефть-239» потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря. До этого, в районе девяти часов утра, сообщалось о бедствии танкера «Волгонефть-212» у берегов Керчи, на его борту находились 13 человек, 11 из которых госпитализировали. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. Танкеры перевозили почти девять тысяч тонн мазута.