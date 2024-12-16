Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:04, 16 декабря 2024Россия

Появились подробности об экипаже потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера

ТАСС: угрозы жизни экипажа поврежденного танкера «Волгонефть-239» нет
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Экипаж танкера «Волгонефть-239», который оказался поврежден в Керченском проливе и сел на мель после дрейфа, находится на борту. Об этом сообщил источник ТАСС в оперативных службах.

«Танкер находится в 80 метрах от берега в районе порта Тамань Краснодарского края. Экипаж из 14 человек на борту», — сообщил собеседник агентства, подчеркнув, что угрозы жизни экипажа нет.

Вечером 15 декабря операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили из-за погодных условий. Это произошло из-за ухудшения погодных условий и наступления темного времени суток.

Танкер «Волгонефть-239» потерпел крушение в Керченском проливе 15 декабря. До этого, в районе девяти часов утра, сообщалось о бедствии танкера «Волгонефть-212» у берегов Керчи, на его борту находились 13 человек, 11 из которых госпитализировали. Причиной происшествий могли стать опасные погодные условия или ошибка экипажей. Танкеры перевозили почти девять тысяч тонн мазута.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад отправил в Москву самолеты с двумя тоннами долларов и евро. Куда делись миллионы наличных?

      В ЕС раскрыли детали идеи об отправке войск на Украину

      В ЕС захотели ввести санкции против грузинских политиков

      Россияне пожаловались Путину на нехватку важного медпрепарата в аптеках

      Медведчук объяснил причину превращения Украины в зону мирового конфликта

      Полицейские задержали избивавшего случайных россиян подростка

      Ключевой ставке Банка России предсказали компромиссный рост

      Беременная россиянка пожаловалась на еду с червями в больнице

      В ЕС раскрыли сроки принятия нового пакета санкций против России

      Росгвардия уничтожила украинскую ББМ на территории Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше