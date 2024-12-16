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18:20, 16 декабря 2024Спорт

Путин оценил атмосферу на Олимпиаде в Париже

Путин заявил, что атмосфера Олимпиады-2024 была далека от праздника спорта
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин оценил атмосферу на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Его слова приводит ТАСС.

Путин заявил, что атмосфера Паралимпиады и Олимпиады в Париже была далека от настоящего праздника спорта. «Далеко от его определяющих ценностей — равенства, дружбы, взаимного уважения культур», — счел президент.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоялась в Париже 26 июля. Мероприятие, которое впервые прошло не на стадионе, а в городе, в том числе на Сене, вызвало неоднозначную реакцию общественности. На родине Олимпийских игр, в Греции, ее посчитали крахом цивилизации из-за того, что трансвеститы изображали Тайную вечерю.

Олимпиада в Париже прошла с 26 июля по 11 августа, а Паралимпиада — с 28 августа по 8 сентября. Россияне были допущены к участию в соревнованиях в нейтральном статусе.

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