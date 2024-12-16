Путин оценил перспективы Киева при создании гитлерюгенда

Путин: ситуацию на поле боя для Украины не поменяет даже создание гитлерюгенда

Снижение возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ), вплоть до создания гитлерюгенда, не повлияет на ситуацию на поле боя для Киева. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны, выступление главы государства транслирует Telegram-канал Кремля.

«Я думаю, что очередным преступлением будет снижение мобилизационного возраста до 18 лет. Это именно преступление, потому что снижай хоть до 14, как в гитлеровской Германии, создавай "гитлерюгенд", ситуацию на поле боя это не поменяет», — подчеркнул российский лидер.