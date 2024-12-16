Раскрыт секрет ходьбы по принципу пирамиды для похудения

Фитнес-эксперт Келли Стурм раскрыла секрет ходьбы по принципу пирамиды для похудения. Ее слова приводит Men Today.

Стурм заявила, что пирамидальная ходьба — структурированный метод тренировки, который позволит заниматься ходьбой различной интенсивности и скорости, чтобы увеличить количество сжигаемых калорий. Она подчеркнула, что подобная ходьба позволяет постепенно наращивать прикладываемое усилие, делая тренировку одновременно сложной и контролируемой.

Начать нужно с 3–5 минут легкой ходьбы. Затем необходимо идти быстрым шагом в течение минуты, далее в течение двух минут идти еще более быстро. После этого следует идти в еще более быстром темпе или по более крутой траектории в течение трех минут. Далее нужно идти в полную силу в течение четырех минут. Закончить тренировку следует, снижая скорость и идя в таком темпе три минуты, затем еще медленнее — две минуты.

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