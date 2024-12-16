Раскрыт тайный смысл помолвочного кольца Селены Гомес

Фанаты раскрыли тайный смысл помолвочного кольца американской певицы и актрисы Селены Гомес. На соответствующие комментарии обратило внимание издание Page Six.

Известно, что возлюбленный 32-летней исполнительницы, рэпер и продюсер Бенни Бланко, сделал ей предложение и в честь этого преподнес кольцо. Один из поклонников Гомес обратил внимание на то, что камень на изделии имеет огранку «маркиз», представляющую собой овал с заостренными концами. По его мнению, данное украшение отсылает к строкам песни под названием «Good For You» («Повезло тебе»), в которых говорится о бриллианте с огранкой «маркиз». «Стоп, он подарил ей бриллиант "маркиз" в честь ее песни? О, Бенни, ты устанавливаешь слишком высокие стандарты», — высмеял он подарок музыканта.

Однако другие пользователи сети похвалили Бланко в комментариях под постом. «Кольцо Селены — это потрясающе милый жест с его стороны», «Он такой милый», «Это не могло быть слишком хорошим пророчеством», — высказывались они.

В ноябре сообщалось, что Бенни Бланко попал в рейтинг самых сексуальных мужчин 2024 года по версии журнала People.