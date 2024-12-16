Названы лидеры на рынке промышленных роботов

The Wire China: Китай совершил скачок на рынке роботов из-за пандемии

Китай добился значительных успехов в развертывании промышленных роботов благодаря пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание The Wire China.

По словам журналистов медиа, Китай вышел в мировые лидеры по производству промышленных роботов, совершив скачок. Ранее в Международной федерации робототехники отметили, что на 10 тысяч рабочих в стране приходится 470 роботов. Это третий показатель в мире, Китай обгоняют только Сингапур и Южная Корея.

В материале говорится, что еще 10 лет назад КНР была отстающей на рынке промышленных роботов, а сейчас страну называют одним из лидеров индустрии. По словам специалистов, отчасти рывок был сделан благодаря хорошо финансируемой государством программе «Сделано в Китае 2025». Также пандемия коронавируса и перебои в цепочке поставок вынудили китайскую промышленность активнее внедрять роботов в производство.

«Китайские фирмы изменят робототехнику в Европе и США», — заявил специалист Stieler Technology & Marketing Consulting Георг Штилер. По его словам, местные компании научились производить роботов заметно дешевле и быстрее, чем производители из Японии и Европы.

Также Китай активно скупает иностранные предприятия, связанные с разработкой роботов. Самым известном примером назван случай покупки корпорацией Midea немецкой компании Kuka в 2016 году, которая входит в четверку главных производителей роботов.

В середине ноября китайская компания China Electronics Technology Group (CETC) представила боевую робособаку. Машина способна переносить оружие и других роботов.