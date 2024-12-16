Россиян призвали не пить кофе на голодный желудок

UfaTime.ru: свежевыжатый сок и кофе не рекомендуется пить натощак

Специалисты Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики в Уфе перечислили несколько продуктов, которые не рекомендуется употреблять натощак. Их слова приводит UfaTime.ru.

Прежде всего врачи призвали россиян не пить на голодный желудок кофе. Они предупредили, что напиток стимулирует повышенную выработку кислоты в желудке, из-за чего может начаться изжога, тошнота и другие проблемы в работе ЖКТ. По этой же причине специалисты рекомендовали не начинать утро со стакана морса или свежевыжатого сока.

В список запрещенных к употреблению натощак напитков врачи включили и холодную или слишком горячую воду. По их словам, холодная вода тормозит работу пищеварительной системы и провоцирует спазмы в желудке. В свою очередь, слишком горячие напитки травмируют пищевод.

Наконец, врачи предложили отказаться от привычки завтракать белым хлебом, мюсли или йогуртами. «Это быстрые углеводы. Сначала они резко повышают уровень сахара в крови, потом также резко его снижают. Из-за таких скачков появляется ощущение усталости и голода», — объяснили эксперты.

Ранее врач-гастроэнтеролог Алия Усеева рассказала о вреде стакана воды натощак. По ее словам, польза этой привычки не доказана, в то же время она способна навредить пищеварению.