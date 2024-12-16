Российский военный описал бои за село в Курской области фразой «были очень сложные»

Военный с позывным Опасный: бои за Новоивановку в Курской области были тяжелые

Бои за населенный пункт Новоивановка в Курской области, который освободили бойцы Вооруженных сил (ВС) России, были очень сложными. Об этом заявил стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный, его цитирует ТАСС.

«Бои сложные были, очень сложные. Враг не хотел сдаваться, но мы его подавили. Они готовились, укреплялись», — рассказал военный.

Он добавил, что украинские солдаты вели боевые действия в Курской области с помощью наемников. Российские военнослужащие слышали много различной речи в рядах противника.

Новоивановка в Суджанском районе Курской области вернулась под контроль России 12 декабря. Днем ранее, 11 декабря, армия России установила контроль над населенными пунктами Дарьино и Плехово в Курской области. Минобороны впоследствии показало кадры освобождения Дарьино, в сети также появилась видеозапись с разрушениями в Плехово.