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08:15, 16 декабря 2024Россия

Российский военный описал бои за село в Курской области фразой «были очень сложные»

Военный с позывным Опасный: бои за Новоивановку в Курской области были тяжелые
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalya / news.ru / Global Look Press

Бои за населенный пункт Новоивановка в Курской области, который освободили бойцы Вооруженных сил (ВС) России, были очень сложными. Об этом заявил стрелок штурмовой группы крымских десантников с позывным Опасный, его цитирует ТАСС.

«Бои сложные были, очень сложные. Враг не хотел сдаваться, но мы его подавили. Они готовились, укреплялись», — рассказал военный.

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Он добавил, что украинские солдаты вели боевые действия в Курской области с помощью наемников. Российские военнослужащие слышали много различной речи в рядах противника.

Новоивановка в Суджанском районе Курской области вернулась под контроль России 12 декабря. Днем ранее, 11 декабря, армия России установила контроль над населенными пунктами Дарьино и Плехово в Курской области. Минобороны впоследствии показало кадры освобождения Дарьино, в сети также появилась видеозапись с разрушениями в Плехово.

ЖЗЛ
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