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13:30, 16 декабря 2024Наука и техника

Российскую БМП с «мангалом» покажут во Вьетнаме

«Рособоронэкспорт»: БМП-3 с дополнительной защитой покажут во Вьетнаме
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Компания «Рособоронэкспорт» в ходе международной выставки Vietnam Defence Expo 2024 в Ханое (Вьетнам) впервые представит за рубежом натурный образец боевой машины пехоты БМП-3 с дополнительной защитой. Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

Отмечается, что техника, которую покажут на выставке, доработана с учетом опыта боевого применения в условиях современных конфликтов.

БМП-3 оснастили решетчатыми экранами для защиты бортов корпуса, а верхнюю полусферу прикрыли конструкцией, которую называют «мангалом». Это повышает защищенность машины от современных кумулятивных боеприпасов и FPV-дронов. В «Рособоронэкспорте» подчеркнули, что на БМП предусмотрена установка оборудования для роботизации и видеоконтроля.

Гусеничная БМП-3 способна доставить пять пехотинцев к полю боя. В арсенал машины входит орудие калибра 100 миллиметров, автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и пулеметы. Защищенность базовой версии машины обеспечивает алюминиевая броня.

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