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14:39, 16 декабря 2024Бывший СССР

В России прокомментировали планы украинских властей переехать Лондон в 2022 году

Чепа назвал марионетками чиновников, планировавших покинуть Украину в 2022 году
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Планировавшие покинуть Украину в 2022 году чиновники являются марионетками, считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Таким образом депутат прокомментировал «Ленте.ру» информацию о планах украинских властей переехать в Лондон в 2022 году.

Ранее экс-глава МИД Украины и бывший посол страны в Великобритании Вадим Пристайко рассказал, что украинские власти обсуждали в феврале 2022 года возможность релокации в Лондон. По его словам, речь шла не о правительстве в изгнании, а о «продолжении правительства», и власти республики искали «возможность релокации денег».

«Это марионетки, и они исполняют чужую волю, поэтому их и судьба собственного народа, и судьба страны, мало интересует, их интересует сегодняшняя власть и деньги», — объяснил Чепа.

16 декабря находящийся в СИЗО по делу о госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский рассказал, что президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака в нужный момент вывезут из страны в Великобританию.

Дубинский обращал внимание, что сейчас Зеленского охраняют британские спецслужбы. «Британцы (...) точно заберут со всем награбленным Зеленского с Ермаком, когда придет их черед», — предполагал политик.

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