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10:15, 16 декабря 2024Россия

С потерпевшего крушения в Керченском проливе танкера спасли пять человек

МЧС: пять человек спасли с потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Кадр: МЧС России

Пять человек спасли с танкера «Волгонефть-239», который потерпел крушение в Керченском проливе. Об этом сообщили в МЧС, передает ТАСС.

Там уточнили, что спасательная операция по эвакуации экипажа танкера возобновлена. Работа спасателей в зоне бедствия танкера продолжается. Глава МЧС Александр Куренков поручил увеличить группировку специалистов в районе Керченского пролива для ликвидации последствий крушения.

Ранее оперативные службы сообщали, что на борту «Волгонефти-239» находятся 14 членов экипажа, угрозы их жизни нет. Танкер, по последним данным, находится в 80 метра от берега в районе порта Тамань Краснодарского края.

Вечером 15 декабря операцию по спасению экипажа танкера «Волгонефть-239» приостановили из-за погодных условий. Это произошло из-за ухудшения погодных условий и наступления темного времени суток.

Утром в воскресенье, 15 декабря, два танкера — «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» — потерпели крушение в Керченском проливе. У первого танкера оторвало носовую часть, после чего он сел на мель. Один из 13 членов экипажа не выжил. Причиной крушений, предварительно, стал шторм, в результате происшествия произошел разлив более восьми тысяч тонн нефтепродуктов.

ЖЗЛ
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