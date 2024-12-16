Американский актер Тимоти Шаламе пришел на кинопремьеру со светлыми волосами

Американский и французский актер Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летний артист пришел на премьеру фильма «Полный неизвестный» в Нью-Йорке в образе американского певца Боба Дилана. Звезда надел синюю вязаную шапку, черную кожаную куртку и шарф. Помимо этого, актер примерил клетчатую рубашку на пуговицах.

В то же время Шаламе продемонстрировал светлые волосы под головным убором. При этом знаменитость не уточнил журналистам, покрасил ли он волосы или надел парик.

В октябре 28-летнего Тимоти Шаламе сняли целующегося с 52-летней Гвинет Пэлтроу. Уличные фотографы замечатлели пару на съемках спортивной драмы «Марти Суприм» в Нью-Йорке.