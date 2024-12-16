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19:16, 16 декабря 2024Ценности

Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж

Американский актер Тимоти Шаламе пришел на кинопремьеру со светлыми волосами
Екатерина Ештокина

Фото: IMAGO / Barbara Hine / Globallookpress.com

Американский и французский актер Тимоти Шаламе кардинально сменил имидж. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

28-летний артист пришел на премьеру фильма «Полный неизвестный» в Нью-Йорке в образе американского певца Боба Дилана. Звезда надел синюю вязаную шапку, черную кожаную куртку и шарф. Помимо этого, актер примерил клетчатую рубашку на пуговицах.

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В то же время Шаламе продемонстрировал светлые волосы под головным убором. При этом знаменитость не уточнил журналистам, покрасил ли он волосы или надел парик.

В октябре 28-летнего Тимоти Шаламе сняли целующегося с 52-летней Гвинет Пэлтроу. Уличные фотографы замечатлели пару на съемках спортивной драмы «Марти Суприм» в Нью-Йорке.

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