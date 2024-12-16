В Кремле вручили награды паралимпийцам

Президент Владимир Путин заявил, что россияне гордятся успехами паралимпийцев

Президент России Владимир Путин вручил государственные награды победителям и призерам Паралимпийских игр 2024 года в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прошла в Кремле. Путин заявил, что спортсмены получат премию в три миллиона рублей, и подчеркнул, что россияне гордятся успехами паралимпийцев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин раскрыл размер призовых для победителей и призеров Паралимпиады 2024 года, представляющих столицу. Он отметил, что в Играх участвовали 15 москвичей, пятеро из которых завоевали медали. Победители Игр получат по 4 миллиона рублей, серебряные призеры — по 2,5 миллиона, а бронзовые по 1,7 миллиона.

Россияне на Паралимпиаде-2024 в Париже завоевали 64 награды, среди них 20 золотых, 21 серебряная и 23 бронзовые медали. Выступавшая под нейтральным флагом команда заняла восьмое место в медальном зачете.