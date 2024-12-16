Жена Джастина Бибера прошлась по улице в микрошортах

Модель Хейли Бибер прошлась по Беверли-Хиллз в облегающих микрошортах

Американская модель Хейли Бибер прошлась по улице в откровенном образе. Снимки, сделанные папарацци, публикует издание Daily Mail.

27-летняя жена певца Джастина Бибера попала в объективы фотографов после тренировки в Беверли-Хиллз. Так, звезду запечатлели в черных облегающих микрошортах, футболке и кожаной куртке поверх нее. Помимо этого, она надела бейсболку и солнцезащитные очки. Образ Бибер дополнили кроссовки и сумка.

В ноябре Хейли Бибер показала фигуру через три месяца после родов. Знаменитость продемонстрировала формы в лонгсливе и ультракоротких шортах.