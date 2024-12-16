Женщина увеличила грудь и лишилась здоровья

The Sun: 32-летняя британка увеличила грудь и лишилась здоровья

Жительница Великобритании по имени Даниэль Уоттс увеличила грудь, чтобы избавиться от комплексов, и лишилась здоровья. Ее историю опубликовало издание The Sun.

32-летняя Уоттс рассказала, что сильно похудела, из-за чего ее грудь потеряла форму. По словам женщины, из-за этого она настолько себя стеснялась, что могла раздеться перед мужчиной только в темноте. Чтобы избавиться от комплексов, в 2020 году она решилась на пластическую операцию, за которую заплатила пять тысяч фунтов стерлингов (около 656 тысяч рублей).

После операции у британки начались проблемы со здоровьем: она постоянно простывала, ее мучили головные боли, усталость, носовые инфекции и сыпь. За четыре года она побывала у 20 врачей, но те так и не смогли установить причину ее недомогания. «Каждые две недели у меня были признаки гриппа, но я не болела. Мне требовалось много времени, чтобы выздороветь от обычной простуды. У меня был звон в ушах и проблемы со зрением. Я все время чувствовала упадок сил. Моя иммунная система была подавлена», — призналась женщина.

Так и не узнав у врачей причину проблем со здоровьем, Уоттс начала искать свои симптомы в интернете и наткнулась на информацию о болезни грудных имплантов. Она узнала, что этот недуг, не имеющий официального названия в медицинском сообществе, может стать причиной хронической усталости, спутанности сознания, потери памяти, боли в мышцах и суставах, выпадения волос и массы других осложнений. В итоге женщина заплатила девять тысяч фунтов стерлингов (1,2 миллиона рублей), чтобы удалить импланты. После этого ее состояние значительно улучшилось.

Ранее реконструктивный пластический хирург София Казарян развеяла мифы о пластических операциях. В частности, эксперт опровергла убеждение, что к услугам пластического хирурга прибегают только пожилые.