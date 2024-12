Геймеры PlayStation назвали лучшие игры года

Astro Bot и Call of Duty: Black Ops 6 стали лучшими играми года для PlayStation

Игра Astro Bot оказалась лучшей игрой для PS5 в рамках опроса PlayStation Game of the Year 2024. Об этом сообщается в блоге PlayStation.

Astro Bot — трехмерный платформер, выпущенный в сентября японской студией Team Asobi при поддержке Sony Interactive Entertainment. Тайтл признали игрой года для PS5, также он получил больше всех наград — «Лучшая художественная постановка», «Лучший аудиодизайн», «Лучшее использование возможностей DualSense» и «Лучшие возможности для доступности». Кроме того, Team Asobi назвали самой выдающейся игровой студией года.

Для PlayStation 4 лучшей игрой оказалась Call of Duty: Black Ops 6. Также геймеры проголосовали за номинацию «Лучший сюжет» - Silent Hill 2, «Лучшее визуальное исполнение» — Black Myth: Wukong, «Лучший саундтрек» — Final Fantasy VII Rebirth, «Лучшая многопользовательская игра» — Helldivers 2, «Лучшая игра с постоянными обновлениями» — Fortnite, «Лучшее дополнение» — Elden Ring: Shadow of the Erdtree.

Лучшей спортивной игрой пользователи PS назвали EA Sports FC 25, переизданием — The Last of Us Part II Remastered, инди-игрой — Balatro, главной игрой для PS VR2 – Resident Evil 4 VR Mode. Самой ожидаемой игрой оказалась Ghost of Yotei.

По словам представителей Sony, в опросе приняли участие 1,6 миллиона геймеров по всему миру.

13 декабря жюри премии The Game Awards 2024 назвало Astro Bot лучшей игрой 2024 года. Эксклюзив PlayStation также победил в номинациях «Лучшая работа геймдиректора», «Лучший приключенческий экшен» и «Лучшая семейная игра».