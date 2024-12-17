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00:05, 17 декабря 2024Мир

Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине

Президента США Байдена проинформировали о стрельбе в школе в Висконсине
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
СюжетСтрельба в США
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Will Oliver — Pool via CNP / Consolidated News Photos / Global Look Press

Президента США Джо Байдена проинформировали о стрельбе в школе в штате Висконсин. В результате происшествия погибли по меньшей мере четыре человека, сказано в заявлении, распространенном пресс-службой Белого дома, пишет ТАСС.

Как уточняется, глава государства «проинформирован о стрельбе в школе Мэдисона». В Белом доме подчеркнули, что сотрудники администрации высокого ранга находятся на связи с местными правоохранителями.

Ранее стало известно, что по меньшей мере четыре человека погибли и пятеро пострадали при стрельбе в христианской школе в городе Мэдисон. До этого в СМИ появилась информация, что подозреваемый в нападении со стрельбой ликвидирован. Изначально полиция сообщила о двоих погибших, но затем поступили новые данные.

Несколькими днями ранее сообщалось, что один человек погиб в результате стрельбы на военной базе США в штате Джорджия, где базируется киберкомандование сухопутных сил страны. Данные о стрелявшем не приводятся.

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