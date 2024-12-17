Генсек НАТО встретится с Зеленским в Брюсселе

Генсек НАТО Рютте примет Зеленского в резиденции в Брюсселе

Генсек НАТО Марк Рютте встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, об этом сообщила пресс-служба Североатлантического альянса.

«В среду, 17 декабря 2024 года, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте примет президента Украины Владимира Зеленского в официальной резиденции в Брюсселе», — говорится в заявлении.

По итогам переговоров состоится совместное выступление. Повестка встречи не уточняется.

Ранее Зеленский отказался от посредников в общении с избранным президентом США Дональдом Трампом. «Я общаюсь с президентом Трампом, у нас было несколько встреч и разговоров. Посредники в этом мне не нужны из других стран, разные политики, которые пиарятся на этом», — подчеркнул он.