Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж

Государственная Дума России приняла во втором и третьем, окончательном чтении, закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Об этом сообщает ТАСС.

Документ дифференцирует ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий. Он вносит изменения в статью Уголовного кодекса России о вооруженном мятеже.

Законопроект внесло в Госдуму правительство. В действующей редакции УК говорится об организации вооруженного мятежа либо об активном участии в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя. За это предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.