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14:24, 17 декабря 2024Россия

Госдума ужесточила наказание за вооруженный мятеж

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Государственная Дума России приняла во втором и третьем, окончательном чтении, закон об ужесточении наказания за вооруженный мятеж. Об этом сообщает ТАСС.

Документ дифференцирует ответственность за вооруженный мятеж в зависимости от степени вовлеченности в указанный процесс и от тяжести наступивших последствий. Он вносит изменения в статью Уголовного кодекса России о вооруженном мятеже.

Законопроект внесло в Госдуму правительство. В действующей редакции УК говорится об организации вооруженного мятежа либо об активном участии в нем в целях свержения или насильственного изменения конституционного строя. За это предусмотрено лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет.

ЖЗЛ
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