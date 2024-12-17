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10:15, 17 декабря 2024Мир

Китай пообещал помогать Сирии защищать суверенитет

Глава МИД Китая Ван И заявил, что КНР будет помогать Сирии защищать суверенитет
Семен Александров (редактор)

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Китай будет помогать Сирии защищать суверенитет и восстанавливать стабильность. Об этом пообещал глава МИД Китая Ван И, сообщает РИА Новости.

«В настоящее время ситуация в Сирии внезапно изменилась, Китай продолжит поддерживать сирийский народ», — заявил дипломат.

По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин будет противодействовать тому, чтобы террористические силы воспользовались возможностью и посеяли хаос.

Ранее Ван И отметил, что отношения России и Китая, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, становятся все более зрелыми, независимыми и стабильными. Глава МИД Китая подчеркнул, что эти отношения стали примером дружественных обменов между крупными державами и соседними странами.

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