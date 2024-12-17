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16:05, 17 декабря 2024Мир

Команда Байдена начала лихорадочно искать работу

Politico: команда Байдена начала искать работу перед приходом Трампа в Белый дом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Администрация действующего президента США Джо Байдена начала искать работу перед приходом избранного американского лидера Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет американский журнал Politico.

«Резюме разлетаются по Вашингтону, поскольку команда Байдена лихорадочно ищет работу перед своим уходом из администрации в следующем месяце», — пишет издание.

Один из сотрудников в интервью Politico также поделился своими опасениями по поводу переизбрания Трампа. «Многие профессионалы, которые пережили первый срок Трампа, задаются вопросом: "Смогу ли я пережить это снова?» — заявил он.

Ранее стало известно, что ряд американских конгрессменов от Демократической партии планируют бойкотировать инаугурацию Трампа.

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