Квартиру Джиджи Хадид в Нью-Йорке атаковали крысы

Супермодель Джиджи Хадид заявила, что ее нью-йоркскую квартиру атаковали крысы

Квартиру американской модели палестино-голландского происхождения Джиджи Хадид в Нью-Йорке атаковали крысы. Об этом сообщил Just Jared.

29-летняя супермодель в интервью Architectural Digest призналась, что она была вынуждена частично отремонтировать свое имущество из-за нашествия грызунов. «Мое жилье в Нью-Йорке немного обновляется, потому что у нас была проблема с крысами. Так что я с нетерпением жду окончания ремонта», — рассказала Джиджи Хадид.

Ранее стало известно, что дом российской певицы Славы в элитном подмосковном поселке Никольская Слобода затопило фекалиями, в результате чего треснула одна из стен, а часть ковра пришлось отрезать. Певица отметила, что после случившегося ей понадобится делать ремонт.