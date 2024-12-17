Леопард набросился на справлявшую нужду женщину

В Индии леопард подстерег справлявшую нужду женщину и набросился на нее

В Индии леопард подстерег жительницу штата Телингана и набросился на нее. Об этом сообщает The Siasat Daily.

52-летняя Бхима Бай из округа Адилабад подверглась нападению дикой кошки, когда отправилась справить нужду около загона для скота. Как утверждают местные источники, притаившийся в зарослях леопард выслеживал домашнюю скотину, однако набросился на женщину, когда та оказалась рядом.

Бай подняла крик, к ней бросились односельчане, и хищник убежал. Тем не менее, он успел нанести индианке серьезные травмы. В данный момент она находится в больнице города Адилабад в стабильном состоянии.

Министр лесного хозяйства штата Конда Суреха заявила, что «была шокирована происшествием». Она потребовала представить ей результаты расследования. Главный хранитель лесов региона заявил, что леопард, скорее всего, проник в регион из штата Махараштра.

Ранее в индийском Джамму и Кашмире леопард-людоед набросился на игравшего во дворе ребенка. Спасти мальчика уже не удалось.