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05:00, 17 декабря 2024Из жизни

Леопард набросился на справлявшую нужду женщину

В Индии леопард подстерег справлявшую нужду женщину и набросился на нее
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Jake Weirick / Unsplash

В Индии леопард подстерег жительницу штата Телингана и набросился на нее. Об этом сообщает The Siasat Daily.

52-летняя Бхима Бай из округа Адилабад подверглась нападению дикой кошки, когда отправилась справить нужду около загона для скота. Как утверждают местные источники, притаившийся в зарослях леопард выслеживал домашнюю скотину, однако набросился на женщину, когда та оказалась рядом.

Бай подняла крик, к ней бросились односельчане, и хищник убежал. Тем не менее, он успел нанести индианке серьезные травмы. В данный момент она находится в больнице города Адилабад в стабильном состоянии.

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Министр лесного хозяйства штата Конда Суреха заявила, что «была шокирована происшествием». Она потребовала представить ей результаты расследования. Главный хранитель лесов региона заявил, что леопард, скорее всего, проник в регион из штата Махараштра.

Ранее в индийском Джамму и Кашмире леопард-людоед набросился на игравшего во дворе ребенка. Спасти мальчика уже не удалось.

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