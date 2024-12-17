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18:10, 17 декабря 2024Россия

Медведев после подрыва генерала Кириллова призвал не ослаблять работу оборонки

Медведев: работу ОПК после подрыва Кириллова ни в коем случае нельзя ослаблять
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал не ослаблять работу оборонно-промышленного комплекса (ОПК) после подрыва начальника войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. С таким заявлением он выступил на совещании о заключении государственных контрактов в сфере ОПК на 2025 год, передает ТАСС.

Медведев назвал тему совещания «лучшим ответом» на действия киевского режима, после чего объявил минуту молчания в память о генерале.

«Теперь перейдем к повестке дня совещания, это как раз лучший ответ на те попытки оправдать свое никчемное существование украинских сил и продлить военные действия, оправдаться за катастрофическое положение на фронте. Поэтому это давление, включая и работу оборонки, ни в коем случае нельзя ослаблять», — заключил зампред Совбеза.

Ранее сообщалось, что Медведев заявил о признании Украины в подрыве Кириллова. Он также отметил, что заказчиками теракта является военно-политическое руководство Украины.

Взрыв на Рязанском проспекте в Москве произошел утром во вторник, 17 декабря. Когда Кириллов выходил к служебной машине, сработало взрывное устройство, прикрепленное к припаркованному у дома электросамокату.

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