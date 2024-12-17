На Западе высказались о сроках отправки миротворцев на Украину

Президент Финляндии Стубб: отправка миротворцев на Украину преждевременна

Обсуждение отправки миротворцев на Украину является преждевременной мерой, так как для начала необходимо урегулировать конфликт. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, передает РИА Новости.

«Важно помнить, что миротворческие миссии очень часто основаны на международном праве, а это значит, что есть мандат, исходящий от ООН, поэтому существует четкое мирное урегулирование. Мы не хотим оказаться в ситуации, в которой США были в Ливии в 1982 году», — отметил политик.

Стубб подчеркнул, что странам Запада «в данный момент не стоит забегать вперед» с идеей отправки миротворческого контингента на Украину.

29 ноября в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что в НАТО планируют отправить на Украину «якобы миротворцев», численность которых будет достигать 100 тысяч человек. Также в разведывательном ведомстве заявили, что Запад планирует для фактической оккупации поделить территории Украины между Германией, Польшей, Румынией, а также Великобританией.